Es wird richtig frühlingshaft
T-Shirt-Wetter mit Föhn und Saharastaub: Wird jetzt der 20er in Tirol erstmals geknackt?
Statt einer für den März üblichen Schneedecke ziehen sich bunte Krokusfelder übers Land. Viele Menschen genießen jetzt das frühlingshafte Wetter – manche können sich dabei nicht zwischen Ski und Fahrrad entscheiden.
© Rita Falk/Axel Springer
Gute Neuigkeiten für all jene, die sich schon an das frühlingshafte Wetter gewöhnt haben: Auch das Wochenende wird in Tirol warm und freundlich. Saharastaub und Föhn mischen sich zwar hinzu, können aber nicht die Oberhand über die Sonne gewinnen.