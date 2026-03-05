Retro Skitag: Hopfgarten-Itter feiern mit Musik, Seilrennen und Party

Die Region Hohe Salve lädt am Samstag zum dritten Retro Skitag in die SkiWelt Hopfgarten-Itter ein. Besucher erleben dort den ganzen Tag Live-Musik auf zahlreichen Hütten, ein Gaudi-Seilrennen und erstmals eine Aftershow-Party. Retro-Outfits sind erwünscht.

Hopfgarten im Brixental, Itter – Den ganzen Tag über sorgt Live-Musik auf vielen Hütten für Stimmung. Am Samstag, den 7. März, ab elf Uhr spielen Bands und DJs auf ausgewählten Almen. Dazu zählen die Gipfelalm Hohe Salve und die KRAFTalm. Weitere teilnehmende Orte sind etwa die Sunnseit Hütte und der Tenner Stadl.

Ein fester Programmpunkt ist das Gaudi-Seilrennen des Skiclubs Hopfgarten. Start ist um 10 Uhr an der Foischingabfahrt. Dreier-Teams treten dort an. Der Mittelwert entscheidet über den Sieg, nicht die schnellste Zeit. Sachpreise warten auf die Teams und alle Teilnehmer. Teamgeist und Spaß stehen im Vordergrund.

Erste Aftershow-Party

Eine Aftershow-Party erweitert erstmals das Angebot. Im Veranstaltungszentrum Salvena steigt ab 17 Uhr der „5-Uhr-Tee“. DJ 0815 und DJ Indygo legen dort auf. Ein weiterer neuer Fotopoint entsteht am After Sports Café Bar Rundell. Dort lassen Besucher Erinnerungsfotos machen. Ein passendes Retro-Outfit findet man im Pop-Up-Store auf der KRAFTalm. Dieser ist an ausgewählten Tagen vor dem Skitag direkt von der Piste aus zugänglich.