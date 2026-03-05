Der Film zur Hit-Serie: „Game of Thrones“ soll auf die große Leinwand kommen

Die Vorbereitungen für den Film sollen Berichten zufolge schon begonnen haben. Der Produzent und Drehbuch-Autor Beau Willimon wurde mit der Umsetzung betraut. Hauptcharakter soll der Targaryen-König Aegon I. sein.

Los Angeles – George R. R. Martin, der Autor der „Game of Thrones“-Bücher hatte es in einem kürzlich erschienenen Interview schon angedeutet. Jetzt berichtet The Hollywood Reporter: Ein neuer GoT-Film soll die Geschichte von Targaryen-König Aegon I und seiner Eroberung Westeros zeigen.

Die milliardenschwere Warner Bros-Übernahme durch Paramount Skydance könnte dem Film-Dreh aber noch in die Quere kommen. Ein Grund zur Hoffnung: Paramount-Chef David Ellison sagte erst kürzlich, dass „Game of Thrones“ eine seiner Lieblingsserien sei. Produzent und Drehbuch-Autor Beau Willimon leitet die Arbeiten.

Jon Snow war der Held der Original-Serie „Game of Thrones“. © HBO via www.imago-images.de

Neuer Serienableger startete im Januar

George R. R. Martin schuf mit seiner mehrbändigen Fantasy-Saga die Romanvorlage für die Kultserie „Game of Thrones“ über Intrigen und Drachen. Zurzeit arbeitet der Autor daran „The Winds of Winter“, den lang erwarteten sechsten Teil der Game of Thrones Serie, fertigzustellen. Seit Januar läuft bei HBO Max der neue Serienableger „A Knight of the Seven Kingdoms“. Die sechs Folgen über die Abenteuer von Ritter Ser Duncan dem Großen und seinem Knappen Egg spielen rund 90 Jahre vor den Ereignissen der Originalserie. (TT.com, APA)