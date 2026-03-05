Zwischen Hörsaal und Arbeitsmarkt: Wer sind die Talente von morgen?

Wie und wo Studierende, Absolvent:innen und (Young) Professionals arbeiten möchten, zeigen die Befragungen der career & competence.

Von mangelnder Arbeitsmoral ist auf der jährlich stattfindende Karrieremesse career & competence keine Spur. Die Besucher:innen zeigen sich engagiert, vorbereitet und mit konkreten Absichten. Das bestätigen auch die jährlichen Befragungen.

Studienstand, Fachrichtungen und Praxiserfahrung

Die Auswertungen der Veranstalter aus den vergangenen Jahren zeigen, dass die Messe ein breit gefächertes Publikum aus unterschiedlichen Fachrichtungen anspricht. Besonders stark vertreten sind Wirtschafts- und MINT-Studiengänge. Ein großer Teil der Besucher:innen studiert noch, viele davon befinden sich bereits in einer fortgeschrittenen Studienphase oder kurz vor dem Abschluss. Auch eine Vielzahl an Absolvent:innen und (Young) Professionals kommt zur Messe. Die Mehrheit verfügt über studienrelevante Praxiserfahrung.

Die Befragungen der Vorjahre zeigen ein klares Bild: Über 80 % der career & competence Besucher:innen streben eine Vollzeitbeschäftigung an, lediglich rund 15 % bevorzugen Teilzeit.

Am Arbeitsort herrscht Offenheit. Fast die Hälfte der Befragten können sich vorstellen, welt- oder europaweit zu arbeiten. Die Region bleibt attraktiv: Tirol und der angrenzende Wirtschaftsraum – Österreich, Deutschland, Schweiz und Italien – werden häufig als bevorzugte Arbeitsorte genannt.

Auch beim Arbeitsmodell steht Flexibilität im Vordergrund. Eine Kombination aus Präsenz und Homeoffice wird klar bevorzugt, gefolgt von ausschließlich präsenzbasierter Arbeit. Reine Remote-Tätigkeiten spielen hingegen kaum eine Rolle.

Jobs, Weiterbildung und Informationen

Die meisten befragten Besucher:innen kommen mit einem konkreten Ziel zur Messe: Jobmöglichkeiten. Darüber hinaus wird die Messe genutzt, um sich umfassend über Arbeitgeber, deren Anforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten sowie über Masterstudiengänge und Hochschulen zu informieren. Bonus für die Besucher:innen sind die zahlreichen Highlights wie CV-Checks durch Profis, Bewerbungsfotos und weitere kostenlose Angebote. Damit können sie sich optimal auf den nächsten Karriereschritt und dem Austausch mit den Ausstellenden vorbereiten.