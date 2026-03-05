Drei Männer nach Einbruchsserie in Tiroler Bergbahnen festgenommen

Nach mehreren Einbrüchen in Tiroler Talstationen wurden am Mittwoch zwei Verdächtige festgenommen. Sie sollen mehrere Tresore aufgebrochen und dabei einen niedrigen fünfstelligen Betrag gestohlen haben. Ein weiterer Beteiligter wurde bereits im Februar festgenommen.

Innsbruck – Am Mittwoch kam es zu zwei Festnahmen im Zusammenhang mit Einbrüchen in Tiroler Bergbahn-Talstationen. In Innsbruck wurde ein 43-jähriger Litauer festgenommen. Sein Mittäter, ein 23-jähriger ebenfalls aus Litauen stammende Mann wurde durch das Ersuchen der österreichischen Behörden in Deutschland festgenommen. Den beiden wird vorgeworfen, in mindestens drei Bergbahn-Talstationen in Tirol eingebrochen zu sein.

In zwei Fällen sollen sie dort aufgefundene Tresore gestohlen beziehungsweise aufgebrochen haben. Es soll sich insgesamt um einen niedrigen fünfstelligen Betrag handeln. Für den in Deutschland festgenommenen Komplizen wurde ein europäischer Haftbefehl ausgestellt. Eine zeitnahe Auslieferung nach Österreich ist zu erwarten.

Hinweise durch Ermittlungen in Kufstein sichergestellt

Durch Ermittlungen zum Einbruch in eine Talstation im Bezirk Kufstein im Februar konnten entscheidende Hinweise gesichert werden. Die Polizei Kramsach hat diese mithilfe eines Diensthundes sichergestellt. So konnten die zwei Tatverdächtigen in Innsbruck lokalisiert werden.

Gegen die beiden Beschuldigten wird wegen des Verdachts des mehrfachen Einbruchsdiebstahls im Rahmen einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Nach Klärung der Identität des 43-Jährigen wurde festgestellt, dass es bereits eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg gegen ihn gibt. Er soll 2025 schon in Salzburg mehrere Einbruchsdelikte begangen haben.

Weiterer Beteiligter bereits im Februar festgenommen