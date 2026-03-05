100 Jahre Musikbezirk Iseltal: Ein großes Jubiläumsjahr steht vor der Tür

Der Musikbezirk Iseltal feiert 2026 sein 100-jähriges Bestehen. Ein Jahrhundert Musikgeschichte in den Tälern wird mit einer Reihe festlicher Veranstaltungen gewürdigt. Neben der Jahreshauptversammlung in Prägraten stehen mehrere Konzerte und das traditionelle Bezirksmusikfest auf dem Programm.

Prägraten – Gegründet wurde der Musikbezirk Iseltal im Jahr 1926. Er vereint neun Musikkapellen aus dem Isel-, Kalser und Defereggental. Zu seinen Hauptaufgaben zählen Musikfeste, Marsch- und Konzertwertungen sowie Workshops zur Fortbildung von Musikern und Funktionären. Früher verantwortete der Bezirk auch die gesamte Ausbildung junger Musiker.

Die Jahreshauptversammlung fand am 1. März 2026 in Prägraten statt. Sie begann traditionell mit einer Messe in der Pfarrkirche, zelebriert von Pfarrer Siegmund Bichler. Anschließend trafen sich der Vorstand, Kapellenführer und Ehrengäste im Gasthof Großvenediger.

Thomas Gansch und Franz Posch

Das Jubiläumsjahr begann bereits am 5. Jänner 2026. Das Süd-Osttiroler Blasorchester 40+ spielte ein Konzert im Tauerncenter. Die Militärmusik Tirol gibt am 26. März 2026 ein Edelweißkonzert in Matrei. Am 25. April folgt Thomas Gansch mit seiner Blasmusik Supergroup im Tauerncenter. Der Vorverkauf für dieses Konzert läuft bereits. Restkarten gibt es an der Abendkasse.