Suchaktion mit Happy End: Vermisste Pensionistin in Bad Häring unterkühlt gefunden

Eine große Suchaktion in Bad Häring hat am Donnerstagmorgen ein glückliches Ende genommen. Eine 88-jährige Pensionistin, die in der Nacht unbemerkt ihre Wohnung verlassen hatte, konnte nach einer Stunde stark unterkühlt, aber lebend aufgefunden werden.

Bad Häring – Eine große Suchaktion nach einer abgängigen Pensionistin hat am Donnerstagmorgen in Bad Häring ein schnelles und glückliches Ende genommen. Eine 88-jährige Frau, die in der Nacht unbemerkt ihre Wohnung verlassen hatte, konnte nach rund einer Stunde stark unterkühlt, aber lebend aufgefunden werden.

Angehörige hatten die gesundheitlich beeinträchtigte Frau laut Polizei gegen 7.30 Uhr als vermisst gemeldet. Daraufhin wurde eine Suchaktion unter Beteiligung der Feuerwehr Bad Häring, der Gemeinde, mehrerer Polizeistreifen sowie Polizeihunden gestartet.