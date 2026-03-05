Schwerer Unfall in Innsbruck: E-Scooter stieß mit 79-jähriger Fußgängerin zusammen

Innsbruck – Eine 79-jährige Fußgängerin ist am Donnerstagmittag in der Innsbrucker Innenstadt bei einem Zusammenstoß mit einem E-Scooter schwer verletzt worden. Die Frau wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

Der Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr auf der Kreuzung der Museumstraße mit der Meinhardstraße. Dort kam es zur Kollision zwischen dem 18-jährigen italienischen E-Scooter-Fahrer und der 79-jährigen Österreicherin. Die Pensionistin erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)