Tiroler Olympia-Held feiert in Lillehammer Hattrick: „Ein cooler Abschluss!“

Drei Erfolge bei drei aufeinanderfolgenden Junioren-Weltmeisterschaften: Das hatte seit der Premiere 1977 noch kein Springer geschafft. Der 20-Jährige setzte sich auf der olympischen Normalschanze der Spiele 1994 in Norwegen mit Sprüngen auf 98,0 und 98,5 m souverän mit 9,2 Punkten Vorsprung auf den polnischen Mitfavoriten Kacper Tomasiak durch. Bronze ging mit 20,5 Zählern Rückstand an Jason Colby aus den USA, der Salzburger Thomas Gfrerer wurde Vierte. So wie schon 2024 in Planica (SLO) und 2025 in Lake Placid (USA).

„Ich habe diese Woche meine Dinge durchgezogen, eine Mega-Woche“, freute sich der Hopfgartner. Der Druck des Favoriten war vor allem auf ihm gelastet, auch der Weltverband FIS hatte den Stams-Schüler in einer Aussendung als größten Anwärter ausgegeben. „Ich bin richtig happy, dass meine Junioren-Zeit so zu Ende geht“, jubelte der Athlet des Kitzbüheler Ski-Clubs, der bereits in der allgemeinen Klasse Erfolge feiert. Den nächsten soll es am Freitag geben: Embacher musste sich umgehend nach seinem Erfolg auf den Weg Richtung Lahti (FIN) machen, wo der nächste Skisprung-Weltcup ansteht. Jener der Erwachsenen.