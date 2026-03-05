„Veggie-Burger“ bleibt erlaubt: EU einigt sich auf Kompromiss bei Fleischersatz

Veggie-Burger dürfen auch künftig so heißen: In der EU-Debatte um Bezeichnungen für Fleischersatzprodukte wurde ein Kompromiss erzielt. Während allgemeine Begriffe wie „Schnitzel“ oder „Burger“ für vegetarische und vegane Produkte vorerst erlaubt bleiben, sollen spezifische Fleischbezeichnungen wie „Rinderhüfte“ oder „Geflügel“ künftig tabu sein.

Brüssel – Veggie-Burger oder Seitan-Schnitzel: Gängige Bezeichnungen für vegetarische Fleischersatzprodukte bleiben in der EU vorerst erlaubt. Die gängigen Namen stehen nach Verhandlungen zwischen Vertretern aus dem Europaparlament und dem Rat der 27 EU-Länder am Donnerstag in Brüssel nach Angaben von Abgeordneten nicht auf einer Liste von Bezeichnungen, die künftig tierischen Produkten vorbehalten sein sollen. Für nächstes Jahr werden aber weitere Diskussionen erwartet.

Auf der Liste stehen nach Angaben der Europaabgeordneten spezifischere Bezeichnungen wie Rind- oder Schweinefleisch, Hühnerkeulen oder Rinderhüfte. Diese Begriffe sollen für vegetarische Ersatzbegriffe künftig verboten werden, allgemeinere Bezeichnungen wie Burger und Schnitzel bleiben aber fürs Erste erlaubt.

Das heißt, typische Bezeichnungen für Fleischprodukte wie „Schnitzel“, „Burger“ und „Wurst“ dürfen auch weiter für pflanzliche Alternativen verwendet werden. Tabu sind laut Vertretern des Parlaments aber Bezeichnungen, die sich auf Tiere, Tierteile oder Fleischarten sowie einzelne Teilstücke („Cuts“) beziehen: zum Beispiel Geflügel, Rindfleisch, Ripperl, Schulter, Kotelett oder Speck.

„Leberkäse“ von Verbot betroffen

Betroffen vom Verbot sind auch fleischloser Leberkäse und vegane Hühnernuggets, wie der grüne Europaabgeordnete Thomas Waitz der APA mitteilte. Er kritisierte das Verbot als Scheindebatte. Eigentlich sollte es darum gehen, die Bauern in der EU gegenüber der Lebensmittelindustrie zu stärken.

Die französische Europaabgeordnete Céline Imart hatte ein weitreichendes Namensverbot vorgeschlagen und wollte damit nach eigener Aussage die Interessen französischer Rinderbauern schützen. Sie vertritt zudem die Auffassung, im Supermarkt gebräuchliche Namen wie Veggie-Burger seien irreführend.

Verbraucherorganisationen wie BEUC widersprachen ihr vehement. „Die Mehrheit der Verbraucherinnen und Verbraucher ist über diese Begriffe nicht verwirrt“, erklärte die BEUC-Expertin Irina Popescu. Sie forderte die EU-Gesetzgeber auf, stattdessen für klare Kennzeichnungen zu sorgen. Auch Lebensmittelhändler und Hersteller hatten sich gegen das Verbot ausgesprochen.

Die deutsche Bundesregierung lehnte ein Verbot ebenfalls ab. Bundesagrarminister Alois Rainer (CSU) erklärte zwar, ein Schnitzel sei für ihn persönlich immer Fleisch. Er folgte aber der Linie der Verbraucherorganisationen: Verbraucherinnen und Verbraucher wüssten selbst am besten, was sie im Supermarkt kaufen. Österreichs Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) war hingegen für das Verbot.

Die Diskussion um die Bezeichnungen war Teil der Beratungen über ein Gesetzespaket, mit dem die EU die Position europäischer Landwirtinnen und Landwirte in Preisverhandlungen mit Supermärkten stärken will. Das Europaparlament und der Rat der 27 Staaten müssen das Paket noch final absegnen.