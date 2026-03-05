Verdacht auf Alkohol oder Drogen: Britney Spears vorübergehend festgenommen

Die Sängerin wurde am Mittwochabend (Ortszeit) von der Autobahnpolizei festgenommen und rund neun Stunden später wieder auf freien Fuß gesetzt. Am 4. Mai 2026 muss sie vor Gericht erscheinen.

Los Angeles – Pop-Ikone Britney Spears (44) ist im US-Bundesstaat Kalifornien vorübergehend festgenommen worden. Die Musikerin wurde am Mittwochabend (Ortszeit) von der Autobahnpolizei festgenommen und rund neun Stunden später wieder auf freien Fuß gesetzt, wie aus Informationen der Sheriff-Behörde von Ventura County hervorging. Einen Grund für die Festnahme gab die Behörde zunächst nicht offiziell an.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge, die sich auf Quellen aus den Ermittlungskreisen berufen, vermuteten die Einsatzkräfte das Autofahren unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen. Am 4. Mai ist ein Gerichtstermin für Spears angesetzt.

Sprecherin: „Bedauerlicher Vorfall“

„Das war ein bedauerlicher Vorfall und komplett unentschuldbar“, hieß es von einer Sprecherin der Musikerin. „Britney wird die richtigen Schritte unternehmen, sich an die Gesetze halten und dann kann dies hoffentlich der erste Schritt hin zu einer schon lange überfälligen Veränderung sein, die in Britneys Leben erfolgen muss. Hoffentlich kann sie die Hilfe und die Unterstützung bekommen, die sie in dieser schwierigen Zeit braucht.“

Ihre Söhne und die ihr am nahe stehendsten Menschen würden Zeit damit verbringen, „einen überfälligen Plan zu entwickeln, der ihr Erfolg für ihr Wohlbefinden ermöglicht“, hieß es weiter.