Gegen Auto geprallt: 17-jähriger Motorradlenker bei Unfall in Breitenbach verletzt

Zwei 17-Jährige waren am Donnerstagnachmittag in den Unfall verwickelt. Der junge Motorradlenker erlitt Verletzungen im Gesicht und am Bein.

Breitenbach – Ein 17-jähriger Motorradlenker wurde am Donnerstagnachmittag in Breitenbach bei einem Verkehrsunfall verletzt. Gegen 16.15 Uhr wollte ein ebenfalls 17-jähriger Autofahrer auf der Unterinntalerstraße in eine Hauseinfahrt einbiegen. Ein nachfolgender Autofahrer musste daraufhin seine Geschwindigkeit reduzieren.

Der junge Motorradfahrer setzte zum Überholen an, passierte den abbremsenden Wagen und prallte in der Folge gegen das Heck des abbiegenden Autos. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 17-Jährige über das Fahrzeug geschleudert und kam rund acht Meter dahinter auf der Straße zu liegen.