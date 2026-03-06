Israel meldet Angriff auf Khameneis unterirdischen Bunker

Die israelische Armee hat im Iran nach eigenen Angaben den unterirdischen Militärbunker des getöteten obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei angegriffen. Der unterirdische Komplex befinde sich unter iranischen Regierungsgebäuden im Zentrum der Hauptstadt Teheran, teilte das israelische Militär am Freitag mit. Die Anlage werde noch immer von Angehörigen der iranischen Führung genutzt.

Khamenei wurde am Samstag bei israelischen und US-Luftangriffen im Iran getötet. Sein Bunker sei nun von rund 50 israelischen Kampfjets angegriffen worden. Er habe der Regierung "als Basis für militärische Aktivitäten" gedient, erklärte Israels Armee weiter.

Der Bunker soll sich den Angaben zufolge unterhalb mehrerer Straßen erstreckt und zahlreiche Eingänge gehabt haben. Der Angriff auf den Komplex schwäche "die Führungs- und Kontrollfähigkeiten des Regimes" weiter, so das israelische Militär.

In Teheran berichteten Augenzeugen von heftigen Explosionen und Erschütterungen, die in vielen Wohnungen zu spüren gewesen seien. Es gab zunächst keine Angaben zu Opfern. Die israelische Luftwaffe hatte in den vergangenen Tagen auch wichtige Regierungsgebäude, die oberhalb des Bunkers liegen sollen, angegriffen.

Das israelische Militär erteilte zudem einen Evakuierungsbefehl für die iranische Stadt Qom. Dieser betreffe ein Industriegebiet, hieß es in einer Erklärung. Anrainer seien aufgerufen, das Gebiet zu verlassen. Qom liegt im Zentrum des Iran, südlich von Teheran, und gilt den Schiiten als heilige Stadt.

Die iranischen Streitkräfte griffen unterdessen nach eigenen Angaben einen Öltanker an. Das Schiff "in US-Besitz" sei vor der Küste Kuwaits attackiert worden und stehe in Flammen, berichtete der staatliche Rundfunk unter Berufung auf das zentrale Hauptquartier "Khatam Al-Anbiya", das in Kriegszeiten das Kommando im Generalstab übernimmt.

Außerdem seien wieder Ziele in Israel und US-Stellungen in den Golfstaaten mit fortschrittlichen Raketen angegriffen worden, hieß es in einem Bericht des Rundfunks. Dabei sei auch die Rakete vom Typ "Khorramshahr 4" mit einem Zwei-Tonnen-Gefechtskopf zum Einsatz gekommen.