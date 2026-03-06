Netanyahu stellt stärkere Angriffe in Aussicht

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat eine weitere Intensivierung der Angriffe seines Landes gegen dessen Gegner in Aussicht gestellt. Für das militärische Vorgehen brauche es vor allem drei Dinge: "erstens Entschlossenheit, zweitens Initiative und drittens List", sagte Netanyahu am Freitag. Davon habe Israel "reichlich", und der Feind habe dies bereits festgestellt. Dieser werde diese Fähigkeiten "noch viel stärker" zu spüren bekommen, sagte der Premier weiter.

Israel sei zudem auf dem Weg, alle seine Missionen zu vollenden. Weitere Details zu möglichen nächsten Schritten nannte Netanyahu allerdings nicht. Er äußerte sich bei einem Besuch der Wüstenstadt Beersheva. Israels Angriffe richten sich gegen Ziele im Iran und dem Libanon.

Die israelische Armee hatte nach eigenen Angaben am siebenten Tag des Kriegs erneut Ziele im Iran angegriffen. Das israelische Militär sprach von der "15. Angriffswelle". Dabei nehme die Armee Infrastruktur der iranischen Führung in Teheran und Isfahan ins Visier, hieß es am Freitag weiter. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt. Die israelische Armee griff nach eigenen Angaben auch den unterirdischen Militärbunker des getöteten obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei an und zerstörte ihn.

Der unterirdische Komplex befinde sich unter iranischen Regierungsgebäuden im Zentrum der Hauptstadt Teheran, teilte das israelische Militär mit. Die Zerstörung des Bunkers sei ein weiterer Schlag für die iranische Führung, erklärte Armeesprecher Effie Defrin. Khamenei wurde am Samstag bei israelischen und US-Luftangriffen im Iran getötet - laut der israelischen Armee noch bevor er den Bunker benutzen konnte. Danach hätten ranghohe Mitglieder der Führung den Bunker weiter benutzt. "Weil sie dachten, es sei ein sicherer Ort, zu dem nicht vorgedrungen werden kann. Sie haben sich geirrt", sagte Defrin. "Im Moment warten wir auf das Ergebnis des Angriffs."

Der von rund 50 israelischen Kampfjets angegriffener Bunker habe der Regierung "als Basis für militärische Aktivitäten" gedient, teilte Israels Armee weiter mit. Der Bunker soll sich den Angaben zufolge unterhalb mehrerer Straßen erstreckt und zahlreiche Eingänge gehabt haben. Laut Defrin liegt er auch unterhalb eines Wohngebiets. Der Angriff auf den Komplex schwäche "die Führungs- und Kontrollfähigkeiten des Regimes" weiter, erklärte das israelische Militär.

In Teheran berichteten Augenzeugen von heftigen Explosionen und Erschütterungen, die in vielen Wohnungen zu spüren gewesen seien. Es gab zunächst keine Angaben zu Opfern. Die israelische Luftwaffe hatte in den vergangenen Tagen auch wichtige Regierungsgebäude, die oberhalb des Bunkers liegen sollen, angegriffen.

Das israelische Militär erteilte zudem einen Evakuierungsbefehl für die iranische Stadt Qom. Dieser betreffe ein Industriegebiet, hieß es in einer Erklärung. Anrainer seien aufgerufen, das Gebiet zu verlassen. Qom liegt im Zentrum des Iran, südlich von Teheran, und gilt den Schiiten als heilige Stadt.

Der Iran griff unterdessen fast eine Woche nach Beginn des Krieges mit den USA und Israel erneut verschiedene Ziele in der Golfregion an. Die iranischen Revolutionsgarden erklärten am Freitag, sie hätten US-Radarsysteme in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jordanien und Katar zerstört. Die Armee erklärte laut iranischem Staatsfernsehen, US-Militärstützpunkte in Kuwait angegriffen zu haben. Die Angriffe würden in den kommenden Stunden fortgesetzt.

In Kuwait-Stadt waren nach Angaben eines Journalisten der Nachrichtenagentur AFP Explosionen zu hören. Die Luftverteidigung sei gegen Raketen- und Drohnenangriffe im Luftraum von Kuwait im Einsatz, erklärte das Verteidigungsministerium.

Bei mutmaßlich iranischen Angriffen auf Bahrain wurden mehrere zivile Gebäude beschädigt. Wie das Innenministerium des Golfstaats mitteilte, wurden zwei Wohnhäuser und ein Hotel in der Hauptstadt Manama zum Ziel "iranischer Aggression". In einem der Gebäude sei ein Wohnungsbrand gelöscht worden. Tote oder Verletzte habe es keine gegeben.

Der kleine Inselstaat Bahrain im Persischen Golf fing nach eigenen Angaben bisher knapp 80 Raketen und mehr als 140 Drohnen aus dem Iran ab. Neben Wohngebäuden wurden dort auch eine Ölanlage und ein wichtiger US-Marinestützpunkt zum Ziel iranischer Angriffe. Ein Mensch wurde bei den Angriffen bisher getötet.

Auch Saudi-Arabien meldete wieder einen Angriff. Wie das Verteidigungsministerium in der Hauptstadt Riad mitteilte, wurde eine Drohne im Nordosten der Stadt abgefangen und zerstört.

Dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian zufolge haben einige Länder mittlerweile Vermittlungsbemühungen aufgenommen. "Unsere Antwort an sie ist klar: Wir setzen uns für einen dauerhaften Frieden in der Region ein", erklärte Pezeshkian am Freitag. Die iranische Führung zögere aber auch nicht, "die Würde und Autorität unseres Landes zu verteidigen".