Hisbollah fordert Israelis zur Räumung von Grenzorten auf

Die libanesische Hisbollah fordert israelische Anrainer zur Räumung von Grenzorten auf. In einer auf ihrem Telegram-Kanal auf Hebräisch veröffentlichten Nachricht heißt es, dass alle Ortschaften in einem Umkreis von fünf Kilometern zur Grenze geräumt werden müssen. Die Aggression des israelischen Militärs gegen die libanesische Souveränität und Zivilisten werde nicht unbeantwortet bleiben, erklärte die Miliz weiter. Zuvor hatte Israel Angriffe auf Vororte in Beirut gestartet.

Nach einem Fluchtaufruf für einen Großteil der Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut hatte Israels Militär am Donnerstagabend Angriffe begonnen. Die Armee habe "Hisbollah-Infrastruktur" ins Visier genommen, teilte das israelische Militär mit. Einwohner berichteten von lauten Explosionen und aufsteigendem schwarzem Rauch nach einem Angriff in dem Viertel Haret Hreik. Auch aus anderen Gegenden der Stadt gab es Berichte über zerborstene Fensterscheiben aufgrund von Explosionen.

Israels Armee hatte die Bewohner mehrerer Gegenden, darunter Haret Hreik, am Nachmittag dazu aufgefordert, diese zu verlassen. Es war das erste Mal, dass das israelische Militär eine Warnung für ein Gebiet dieser Größe in der Gegend ausgab. Bisher bezogen sich derartige Aufrufe auf bestimmte Wohnhäuser oder deutlich kleinere Gebiete in den Vororten. Augenzeugen zufolge versuchten viele Menschen, panisch die Gegend zu verlassen.