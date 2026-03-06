Geschwächter Gemeindeverband

Warum sich jetzt größere Orte mehr Schlagkraft vom Städtebund erhoffen

Wer erledigt welche Aufgaben für BürgerInnen und bekommt wie viel Geld dafür? Städte wie Innsbruck sehen eine unfaire Kostenverteilung. Sie nehmen das Land und den Bund finanziell in die Pflicht. Größere Gemeinden hängen sich dran.
© Rita Falk
Liane PircherMichael Domanig

Von Liane Pircher, Michael Domanig

Der Städtebund hat mit dem Keilen neuer Gemeinden das Match um Finanzen und Kostenaufteilung zwischen Land, Städten und Gemeinden erst so richtig eröffnet. Gemeindeverband-Präsident Karl-Josef Schubert sieht sich nicht in der Defensive.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561