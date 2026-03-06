Geschwächter Gemeindeverband
Warum sich jetzt größere Orte mehr Schlagkraft vom Städtebund erhoffen
Wer erledigt welche Aufgaben für BürgerInnen und bekommt wie viel Geld dafür? Städte wie Innsbruck sehen eine unfaire Kostenverteilung. Sie nehmen das Land und den Bund finanziell in die Pflicht. Größere Gemeinden hängen sich dran.
© Rita Falk
Der Städtebund hat mit dem Keilen neuer Gemeinden das Match um Finanzen und Kostenaufteilung zwischen Land, Städten und Gemeinden erst so richtig eröffnet. Gemeindeverband-Präsident Karl-Josef Schubert sieht sich nicht in der Defensive.