Skifahrer lag nach Sturz in Tux bewusstlos in Waldstück

Tux – Ein Skifahrer hat bei einem Sturz im Skigebiet Eggalm in Tux am Donnerstag schwere Verletzungen erlitten. Der 52-Jährige fuhr gegen Mittag über eine blau markierte Piste ab. Bei der Piste handelt es sich laut Polizei um einen etwa vier Meter breiten sogenannten Ziehweg mit flacher Neigung, der durch den Wald verläuft. Der Mann kam dabei zu Sturz und schlitterte ca. fünf Meter über eine Böschung in den Wald, wo er bewusstlos liegen blieb.