Großer Premieren-Triumph für Tirols Tennis-Jungstar Lilli Tagger in Indian Wells
Beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells gelang der Osttirolerin Lilli Tagger ein nahezu perfekter Einstieg. Nun bekommt es die 18-Jährige mit Griechenlands Star zu tun.
Indian Wells ‒ Bei ihrem bisher größten Einsatz auf der WTA-Tour feierte Tirols Tennis-Jungstar Lilli Tagger am Donnerstag (Ortszeit) einen Einstand nach Maß. Die 18-jährige Osttirolerin servierte in Runde eins des 1000-Punkte-Turniers in Indian Wells (USA) die weit höher klassierte Französin Varvara Gracheva mit 6:2, 6:4 ab. Für Tagger ist es eine Bestätigung der Wildcard, die die Weltranglisten-114. für das Turnier erhalten hatte.
In Runde zwei bekommt es die French-Open-Junioren-Siegerin nun mit einem wahren Kapazunder zu tun. Die Griechin Maria Sakkari war bereits die Nummer drei der Weltrangliste, liegt aktuell jedoch nur auf Platz 34. Ein Sieg würde Tagger nicht nur in die Nähe der Top 100 bringen, sondern wohl auch ein Duell mit Tennis-Star Iga Swiatek sichern. (tt.com)