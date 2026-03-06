Großer Premieren-Triumph für Tirols Tennis-Jungstar Lilli Tagger in Indian Wells

Beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells gelang der Osttirolerin Lilli Tagger ein nahezu perfekter Einstieg. Nun bekommt es die 18-Jährige mit Griechenlands Star zu tun.

Indian Wells ‒ Bei ihrem bisher größten Einsatz auf der WTA-Tour feierte Tirols Tennis-Jungstar Lilli Tagger am Donnerstag (Ortszeit) einen Einstand nach Maß. Die 18-jährige Osttirolerin servierte in Runde eins des 1000-Punkte-Turniers in Indian Wells (USA) die weit höher klassierte Französin Varvara Gracheva mit 6:2, 6:4 ab. Für Tagger ist es eine Bestätigung der Wildcard, die die Weltranglisten-114. für das Turnier erhalten hatte.