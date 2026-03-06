Wahl in Baden-Württemberg
Warum der deutschen Regierung Ungemach aus dem Südwesten droht
Die CDU versucht mit dem weithin noch unbekannten Manuel Hagel nach 15 Jahren zurück an die Spitze zu gelangen. Die Grünen wollen mit Ex-Minister Cem Özdemir weiterhin das Amt des Ministerpräsidenten besetzen. Das Rennen ist offen.
© imago/Steinbrenner
Die schwarz-rote Bundesregierung in Deutschland steht vor den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz unter enormen Erfolgsdruck. Niederlagen brächten neuen Sand ins Getriebe der Koalition.