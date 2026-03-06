Mils bei Imst: Polizei warnt Senioren vor Betrugsmaschen

Die Polizei informierte bei einem Seniorennachmittag in Mils über aktuelle Betrugsmaschen. Im Gemeindesaal klärten die Beamten kürzlich über Tricks wie den Enkeltrick und Schockanrufe auf. Die Veranstaltung war gut besucht und zielte darauf ab, ältere Menschen vor Kriminellen zu schützen.

Mils bei Imst – Die Veranstaltung beleuchtete gängige Betrugsmaschen. Die Polizei warnte vor dem Enkeltrick. Dabei geben sich Kriminelle als Verwandte aus und fordern hohe Geldbeträge unter Zeitdruck. Ähnlich funktioniert der Neffen- oder Nichten-Trick.

Eine weitere Gefahr sind falsche Polizisten. Sie behaupten, Wertgegenstände in Sicherheit bringen zu müssen. Auch angebliche Kriminalbeamte versuchen mit erfundenen Geschichten Druck zu machen. Thema waren zudem Schockanrufe. Hier wird ein schwerer Unfall eines Familienmitglieds vorgetäuscht.

Wertvolle Verhaltenstipps

Die Polizei erklärte die Vorgehensweise der Täter. Sie zeigte Warnsignale auf. Für den Ernstfall gaben die Beamten klare Verhaltenstipps: Betroffene sollen niemals Bargeld oder Schmuck übergeben. Persönliche Daten dürfen nicht am Telefon preisgegeben werden. Bei geringstem Zweifel ist sofort die offizielle Polizeidienststelle zu kontaktieren.

Bürgermeister Bernhard Schöpf lobte die Initiative. „Wissen schützt. Mir ist wichtig, dass wir in Mils hinschauen, zuhören und füreinander da sind“, sagte er. Er bedankte sich bei der Polizei mit den Worten: „Dankeschön gilt unserer Polizei für den professionellen und praxisnahen Vortrag sowie für ihren täglichen Einsatz für unsere Sicherheit.“