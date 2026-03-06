Doris Knecht liest in Imst aus „Ja, nein, vielleicht“
Autorin Doris Knecht präsentiert ihren neuen Roman „Ja, nein, vielleicht“ in Imst. Die Lesung findet am Dienstag, 10. März 2026, um 19:30 Uhr auf der Stadtbühne statt. Ihr Werk thematisiert Freiheit, Nähe und Neuanfang im Erwachsenenalter.
Knechts Roman beleuchtet das Erwachsenenleben nach einem Aufbruch. Er zeigt es humorvoll und berührend. Das Buch thematisiert Alleinsein, neue Liebe und die ständige Selbsthinterfragung.
Lesung mit Doris Knecht
Wann: Dienstag, 10. März 2026, 19:30 Uhr
Wo: Stadtbühne Imst, Bundesstraße 3, 6460 Imst
Eintritt: € 17,–; mit Tyrolia-Vorteilscard € 15,–
Vorverkauf: Tyrolia Imst
Die Ich-Erzählerin glaubt, angekommen zu sein. Ihre Kinder haben das Haus verlassen. Dann zieht die Schwester ein. Auch alte Beziehungen kehren zurück. Die Hauptfigur hinterfragt ihr bisheriges Leben.