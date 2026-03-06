Doris Knecht liest in Imst aus „Ja, nein, vielleicht“

Autorin Doris Knecht präsentiert ihren neuen Roman „Ja, nein, vielleicht“ in Imst. Die Lesung findet am Dienstag, 10. März 2026, um 19:30 Uhr auf der Stadtbühne statt. Ihr Werk thematisiert Freiheit, Nähe und Neuanfang im Erwachsenenalter.

Knechts Roman beleuchtet das Erwachsenenleben nach einem Aufbruch. Er zeigt es humorvoll und berührend. Das Buch thematisiert Alleinsein, neue Liebe und die ständige Selbsthinterfragung.

Lesung mit Doris Knecht Wann: Dienstag, 10. März 2026, 19:30 Uhr Wo: Stadtbühne Imst, Bundesstraße 3, 6460 Imst Eintritt: € 17,–; mit Tyrolia-Vorteilscard € 15,– Vorverkauf: Tyrolia Imst