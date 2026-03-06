Am 10. März

Doris Knecht liest in Imst aus „Ja, nein, vielleicht“

Autorin Doris Knecht liest am Dienstag auf der Stadtbühne Imst.
© imago/dts

Autorin Doris Knecht präsentiert ihren neuen Roman „Ja, nein, vielleicht“ in Imst. Die Lesung findet am Dienstag, 10. März 2026, um 19:30 Uhr auf der Stadtbühne statt. Ihr Werk thematisiert Freiheit, Nähe und Neuanfang im Erwachsenenalter.

Knechts Roman beleuchtet das Erwachsenenleben nach einem Aufbruch. Er zeigt es humorvoll und berührend. Das Buch thematisiert Alleinsein, neue Liebe und die ständige Selbsthinterfragung.

Lesung mit Doris Knecht

Wann: Dienstag, 10. März 2026, 19:30 Uhr

Wo: Stadtbühne Imst, Bundesstraße 3, 6460 Imst

Eintritt: € 17,–; mit Tyrolia-Vorteilscard € 15,–

Vorverkauf: Tyrolia Imst

Die Ich-Erzählerin glaubt, angekommen zu sein. Ihre Kinder haben das Haus verlassen. Dann zieht die Schwester ein. Auch alte Beziehungen kehren zurück. Die Hauptfigur hinterfragt ihr bisheriges Leben.

