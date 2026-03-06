MPreis sucht Investor: Unternehmen bestätigt Gespräche mit „potenziellen Partnern“

Lange Zeit wollte der Tiroler Lebensmittelhändler MPreis seine Restrukturierung alleine stemmen. Jetzt ist das Unternehmen auf der Suche nach einem Partner, man prüfe eine „strategische Möglichkeit“. Was das genau für das Familienunternehmen bedeutet, ist noch unklar. Branchen-Insider mutmaßen über eine mögliche Übernahme, Beteiligung oder Kooperation.