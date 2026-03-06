Starpianisten zu Gast

Das Konzert der Zukunft? Künstliche Intelligenz bei Auftritt in Innsbruck

Sehr viele Eindrücke gleichzeitig: Maki Namekawa und Dennis Russell Davies (verdeckt) am Klavier, über ihnen die künstlich generierte Visualisierung der Musik.
© We Feel
Markus Schramek

Von Markus Schramek

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561