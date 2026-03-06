Zu schnell unterwegs: Palace-Trainer Glasner muss seinen Führerschein abgeben

Der österreichische Fußballtrainer Oliver Glasner vom englischen Premier-League-Club Crystal Palace muss seinen Führerschein für ein halbes Jahr abgeben, nachdem er in London zu schnell gefahren ist. Der 51-Jährige, der mit Palace im vergangenen Sommer erstmals den FA Cup gewann, war im Juli vergangenen Jahres morgens um 7:30 Uhr im Stadtteil Bermondsey geblitzt worden.

Nicht das erste Verkehrsvergehen

Laut Gerichtsunterlagen hatte Glasner, der Crystal Palace nach der laufenden Saison verlassen wird, schon vorher gegen die Verkehrsregeln verstoßen, deshalb wurde er jetzt mit einem Fahrverbot belegt. Zusätzlich muss der ehemalige Frankfurt-Coach, der mit der Eintracht die Europa League gewann, eine Geldstrafe von umgerechnet rund 1.200 Euro bezahlen.