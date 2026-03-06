Babyglück mit 46 Jahren: Jeanette Biedermann erwartet ihr erstes Kind

Die deutsche Popsängerin und Schauspielerin Jeanette Biedermann wird erstmals Mama – und das mit 46 Jahren. Ihr Management hat am Donnerstag die Schwangerschaft bestätigt, weitere Informationen gibt es aber nicht. „Das Management bittet darum, von weiteren Anfragen abzusehen und die Privatsphäre von Jeanette Biedermann zu respektieren.“ Laut Bild-Zeitung soll die 46-Jährige bereits im vierten Monat sein.

Erst Anfang 2025 gab Biedermann die Trennung von ihrem Ehemann Jörg Weißelberg bekannt. Das Paar war seit 2005 zusammen, 2012 folgte die Traumhochzeit. Kennengelernt hatten sie sich auf der Arbeit: Anfangs spielte Jörg nur als Gitarrist in Jeanettes Band, doch schnell wurde aus Freundschaft Liebe.

Neues Liebesglück

Vater des ungeborenen Kindes ist laut Bild ihr neuer Freund Sebastian. Er soll bereits von der Tribüne aus gejubelt haben, als Biedermann 2025 an der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ teilnahm.