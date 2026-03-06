Netzwerk CHRONISCH lädt ein: Immunerkrankungen und Rheuma im Fokus

Am Mittwoch, den 18. März 2026, wird das Institut für Gesundheitsbildung in Lienz zum Treffpunkt für alle, die Orientierung und Unterstützung bei chronischen Erkrankungen suchen. Die Selbsthilfegruppe Netzwerk CHRONISCH lädt zu einem Abend mit Expertenvorträgen und einem Austausch zur "Hilfe zur Selbsthilfe" ein.

Lienz – Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Perspektiven bei chronischen Erkrankungen". Sie beleuchtet Hilfestellungen bei Autoimmunerkrankungen sowie chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und Rheuma. Ziel ist es, Betroffenen Orientierung, Mut und Möglichkeiten zum Austausch zu bieten.

Vier Fachexperten werden an diesem Abend ihr Wissen teilen. Wolfgang Halder, Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie, informiert über Therapiemöglichkeiten bei rheumatischen Erkrankungen. Im Anschluss spricht Daniel Wurnitsch, Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie. Er beleuchtet das Leben mit chronisch entzündlicher Darmerkrankung.

Apothekerin Susanna Wirnsperger widmet sich dem Thema "Chronisch krank – aber nicht machtlos". Sie zeigt Unterstützungsmöglichkeiten aus der Apotheke auf. Diätologin Maria Webhofer-Mitterdorfer erklärt, wie antientzündliches Essen heilsam wirken kann. Sie gibt wertvolle Hinweise zur Ernährung. Nach den Vorträgen haben die Besucher die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Eine offene Fragerunde aus dem Publikum ist geplant.

Eventinfos: