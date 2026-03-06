Das große Sterben im Aquarium: Darum geht‘s vielen Fischen in Tirol an den Kragen
Jährlich sterben tausende Fische in den Aquarien Tirols. Die größten Fehler begehen Halter noch bevor ein Fisch im Becken landet. Denn ein Aquarium ist ein komplexer Lebensraum für pflanzliche und tierische Bewohner.
Aquaristik beginnt oft mit einem Bild: ein kleiner Dschungel hinter Glas, ein paar bunte Fische, ein bisschen Ruhe. Aber nicht selten endet das Experiment damit, dass man erst spät versteht, wie schnell ein Becken kippen kann und wie leise Fische sterben.
In der Badgasse 3 in Jenbach betreiben die Aquarienfreunde Tirol seit 1990 einen Ort, an dem Wissen gesammelt, ausgetauscht und vermittelt wird. Hier können sich Anfänger Rat holen. Der Verein mit 170 Mitgliedern organisiert Vorträge, Börsen und Treffen. Man sieht sich selbst nicht als Besserwisser und Auqaristik nicht als schnellen Konsum.
Tausende Fische sterben jedes Jahr in Tirol – eine vermeidbare Zahl, denn nur selten sind Krankheiten das Problem, sondern Haltungsfehler. Hier sind die fünf häufigsten Fehler, die oft nicht nur Anfänger begehen.
Fehler 1: Aquarium nur als nette Idee
Der erste Anfängerfehler ist meistens einfach Ungeduld. Viele kaufen die Fischart, die gefällt, und erst später wird über den möglichen Platz nachgedacht. Die Aquarienfreunde raten ausdrücklich, sich vorher zu informieren, wie viele Liter die jeweilige Art braucht – das variiert stark.
Fehler 2: Zu frühe Übersiedlung
Es ist ein Missverständnis: Ein neues Aquarium wirkt fertig, sobald es mit Wasser gefüllt ist. Doch tatsächlich sollte ein Becken fünf bis sechs Wochen ohne Fische laufen, um stabil zu werden – erst dann ist es Zeit fürs Einsetzen.
Fehler 3: Unterschätzte Wasserwerte
Nach dem sogenannten Einfahren müssen Parameter überprüft werden. Wasserwerte, Temperatur und Sauerstoff müssen zur Besatzung passen. Zu wenig Sauerstoff zeigt sich oft so: Fische sammeln sich knapp unter der Oberfläche – und können daran qualvoll ersticken.
Fehler 4: Zu viele Männchen sind zu viel Stress
Auch im Aquarium gibt es soziale Dynamik. Sind zu viele Männchen im Becken, kann das zu erbitterten Revierkämpfen führen. Deshalb unbedingt auf das Geschlechterverhältnis achten.
Faustregeln variieren nach Fischgruppen, aber klassische Anfängerfische wie Mollys, Guppys und Platys funktionieren am besten im Rudel, wenn auf ein Männchen mindestens 3 Weibchen (oder mehr) kommen. Das reduziert Dauerbalzen und Hetzen.
Bei Schwarmfischen wie dem Neonfisch zählt das Geschlechterverhältnis weniger, wichtiger sind Schwarmgröße, Platz und Struktur.
Ein schlechtes Verhältnis merkt man daran:
- Ein Fisch jagt ständig den gleichen (Mobbing)
- Flossen sind angeknabbert
- Tiere verstecken sich dauernd oder fressen schlecht
Fehler 5: Wildfänge kaufen
Und schließlich ein Punkt, der über das Wohnzimmer hinausgeht: Die Aquarienfreunde empfehlen, Wildfänge zu vermeiden– auf der Fischbörse in Jenbach gibt es Süßwasserfische aus eigener Zucht. Kaufinteressierte werden hier über Pflegebedingungen beraten, denn bei Tieren mit „extremen Ansprüchen“ ist dies sogar verpflichtend.
Wo man in Tirol Hilfe bekommt
Die Aquarienfreunde Tirol sind in Jenbach in der Badgasse 3 zu finden.
Fischbörsen jeden 3. Sonntag im Monat von 9 bis 11 Uhr im Veranstaltungszentrum Jenbach.
Der nächste Aqua Day findet am 15. März im VZ Jenbach statt.