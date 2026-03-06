Das große Sterben im Aquarium: Darum geht‘s vielen Fischen in Tirol an den Kragen

Jährlich sterben tausende Fische in den Aquarien Tirols. Die größten Fehler begehen Halter noch bevor ein Fisch im Becken landet. Denn ein Aquarium ist ein komplexer Lebensraum für pflanzliche und tierische Bewohner.

Aquaristik beginnt oft mit einem Bild: ein kleiner Dschungel hinter Glas, ein paar bunte Fische, ein bisschen Ruhe. Aber nicht selten endet das Experiment damit, dass man erst spät versteht, wie schnell ein Becken kippen kann und wie leise Fische sterben.

In der Badgasse 3 in Jenbach betreiben die Aquarienfreunde Tirol seit 1990 einen Ort, an dem Wissen gesammelt, ausgetauscht und vermittelt wird. Hier können sich Anfänger Rat holen. Der Verein mit 170 Mitgliedern organisiert Vorträge, Börsen und Treffen. Man sieht sich selbst nicht als Besserwisser und Auqaristik nicht als schnellen Konsum.

Lange bevor ein Fisch ins Aquarium kommt, werden Pflanzen angesiedelt. Sie sind hauptverantwortlich für den Sauerstoffgehalt im Becken . © iStockphoto

Tausende Fische sterben jedes Jahr in Tirol – eine vermeidbare Zahl, denn nur selten sind Krankheiten das Problem, sondern Haltungsfehler. Hier sind die fünf häufigsten Fehler, die oft nicht nur Anfänger begehen.

Fehler 1: Aquarium nur als nette Idee

Der erste Anfängerfehler ist meistens einfach Ungeduld. Viele kaufen die Fischart, die gefällt, und erst später wird über den möglichen Platz nachgedacht. Die Aquarienfreunde raten ausdrücklich, sich vorher zu informieren, wie viele Liter die jeweilige Art braucht – das variiert stark.

Fehler 2: Zu frühe Übersiedlung

Es ist ein Missverständnis: Ein neues Aquarium wirkt fertig, sobald es mit Wasser gefüllt ist. Doch tatsächlich sollte ein Becken fünf bis sechs Wochen ohne Fische laufen, um stabil zu werden – erst dann ist es Zeit fürs Einsetzen.

Fehler 3: Unterschätzte Wasserwerte

Nach dem sogenannten Einfahren müssen Parameter überprüft werden. Wasserwerte, Temperatur und Sauerstoff müssen zur Besatzung passen. Zu wenig Sauerstoff zeigt sich oft so: Fische sammeln sich knapp unter der Oberfläche – und können daran qualvoll ersticken.

Fehler 4: Zu viele Männchen sind zu viel Stress

Auch im Aquarium gibt es soziale Dynamik. Sind zu viele Männchen im Becken, kann das zu erbitterten Revierkämpfen führen. Deshalb unbedingt auf das Geschlechterverhältnis achten.

Die anspruchslosen Guppys sind beliebte Anfängerfische. Wichtig ist nur, das Geschlechterverhältnis zu beachten, denn Guppy-Männchen balzen gerne und viel. © iStockphoto

Faustregeln variieren nach Fischgruppen, aber klassische Anfängerfische wie Mollys, Guppys und Platys funktionieren am besten im Rudel, wenn auf ein Männchen mindestens 3 Weibchen (oder mehr) kommen. Das reduziert Dauerbalzen und Hetzen.

Die winzigen „Neonfische“ brauchen Struktur im Schwarm, sind aber ansonsten sehr pflegeleicht. © iStockphoto

Bei Schwarmfischen wie dem Neonfisch zählt das Geschlechterverhältnis weniger, wichtiger sind Schwarmgröße, Platz und Struktur.

Ein schlechtes Verhältnis merkt man daran: Ein Fisch jagt ständig den gleichen (Mobbing)

Flossen sind angeknabbert

Tiere verstecken sich dauernd oder fressen schlecht

Fehler 5: Wildfänge kaufen

Und schließlich ein Punkt, der über das Wohnzimmer hinausgeht: Die Aquarienfreunde empfehlen, Wildfänge zu vermeiden– auf der Fischbörse in Jenbach gibt es Süßwasserfische aus eigener Zucht. Kaufinteressierte werden hier über Pflegebedingungen beraten, denn bei Tieren mit „extremen Ansprüchen“ ist dies sogar verpflichtend.

Wo man in Tirol Hilfe bekommt

Die Aquarienfreunde Tirol sind in Jenbach in der Badgasse 3 zu finden.

Fischbörsen jeden 3. Sonntag im Monat von 9 bis 11 Uhr im Veranstaltungszentrum Jenbach.