Wieder in Lahti: Rumer Kombinierer-Star Lamparter holte zweiten Gesamtweltcupsieg

Johannes Lamparter hat sich seine zweite große Kristallkugel für den Gewinn des Gesamtweltcups in der Nordischen Kombination gesichert. Der 24-jährige Tiroler kam in Lahti im Bewerb von der Großschanze und anschließendem 10-km-Langlauf auf Rang vier. Lamparter kann damit auch von seinem letzten Konkurrenten, dem am Freitag siegreichen Norweger Jens Luraas Oftebro, beim Weltcupfinale kommendes Wochenende auf dem Holmenkollen in Oslo nicht mehr eingeholt werden.

Lamparter war mit 173 Punkten Vorsprung in die vorletzte Einzelkonkurrenz dieses Winters gegangen und legte gleich auf der Schanze vor. Nach einem Sprung auf 129,5 m ging er als Führender mit 18 Sekunden Vorsprung in die Loipe, Jens Luraas Oftebro startete 20 Sekunden später. Nach 2,5 km schlossen vier Verfolger zu Lamparter auf, zwei Kilometer vor dem Ziel zog der dreifache Olympiasieger Jens Luraas Oftebro auf und davon und siegte souverän vor seinem Bruder Einar Luraas Oftebro (+3,3 Sek.) und dem Finnen Ilkka Herola (+10,3). Lamparter kam 25,2 Sekunden später ins Ziel.

„Ich habe leider nicht mitfighten können für die Podiumsplätze, ich habe in der letzten Runde reißen lassen müssen. Aber ich freue mich mega über die zweite Kugel. Wenn man die zweite Kugel daheim hat, weiß man, dass man über die gesamte Saison der beste Kombinierer war“, sagte der zweifache Weltmeister im ORF-Interview.

Sulzenbacher auch zweifacher Gesamtsieger

Die kleinen Kristallkugeln im Massenstart und Kompakt hatte der dreifache Olympia-Medaillengewinner 2026 bereits in der Tasche, nun fixierte er auch seinen zweiten Gesamtsieg nach jenem von 2022/23. Das hatte als einziger Österreicher davor nur Klaus Sulzenbacher 1987/88 und 1989/90 geschafft. Die erste große Kugel hatte Lamparter vor drei Jahren übrigens auch in Lahti fixiert.