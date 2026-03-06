Schmuck gestohlen
Diebe schlichen sich in unversperrtes Haus in Haiming: Polizei sucht ZeugInnen
Haiming – Diebe sind am Freitagvormittag gegen 10.30 Uhr in ein unversperrtes Wohnhaus in Haiming eingedrungen und haben Schmuck im Wert Tausender Euro gestohlen. Die Polizei bittet nun um Hinweise.
Als die zwei Männer das Haus verließen, wurden sie laut Polizei von den BewohnerInnen entdeckt, allerdings konnten sie sie nicht mehr aufhalten. Die Verdächtigen verließen das Grundstück üder den Föhrenweg in Richtung Mittelschule. Eine sofortige Fahndung verlief negativ.
Einer der Männer trug schwarze, der andere dunkelblaue Oberbekleidung. Näheres war zunächst nicht bekannt. ZeugInnen werden gebeten, sich unter folgender Nummer zu melden: 059133 7107. (TT.com)