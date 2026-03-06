Diebe schlichen sich in unversperrtes Haus in Haiming: Polizei sucht ZeugInnen

Haiming – Diebe sind am Freitagvormittag gegen 10.30 Uhr in ein unversperrtes Wohnhaus in Haiming eingedrungen und haben Schmuck im Wert Tausender Euro gestohlen. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Als die zwei Männer das Haus verließen, wurden sie laut Polizei von den BewohnerInnen entdeckt, allerdings konnten sie sie nicht mehr aufhalten. Die Verdächtigen verließen das Grundstück üder den Föhrenweg in Richtung Mittelschule. Eine sofortige Fahndung verlief negativ.