Autos prallten auf Loferer Straße in St. Johann aufeinander: 45-Jährige verletzt

Zwei Autos sind am Freitag gegen 13.20 Uhr an der Kreuzung der Loferer Straße (B178) mit der Innsbrucker Straße in St. Johann aufeinandergeprallt. Laut Polizei wollte ein 85-Jähriger nach links auf die B178 abbiegen, dabei kam es zur Kollision mit dem Wagen eines 46-Jährigen.