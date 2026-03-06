Bei Kreuzung
Autos prallten auf Loferer Straße in St. Johann aufeinander: 45-Jährige verletzt
Zwei Autos sind am Freitag gegen 13.20 Uhr an der Kreuzung der Loferer Straße (B178) mit der Innsbrucker Straße in St. Johann aufeinandergeprallt. Laut Polizei wollte ein 85-Jähriger nach links auf die B178 abbiegen, dabei kam es zur Kollision mit dem Wagen eines 46-Jährigen.
Die 45-jährige Beifahrerin des 46-Jährigen wurde leicht verletzt ins Krankenhaus St. Johann gebracht. Nach ambulanter Behandlung konnte sie das Krankenhaus wieder verlasssen.
Beide Autos wurden stark beschädigt. Die Loferer Straße war im Bereich der Unfallstelle vorübergehend nur wechselseitig befahrbar. (TT.com)