In Seefeld von Auto erfasst: Fußgängerin musste in die Klinik geflogen werden

Seefeld – Eine Fußgängerin wurde am Freitagnachmittag kurz nach 15 Uhr in Seefeld von einem Auto erfasst und verletzt. Die 67-Jährige wurde laut Polizei in die Klinik Innsbruck geflogen.

Am Steuer des Autos saß ein 26-Jähriger. Er war auf dem Maximilianweg zwischen Pfarrarmt und Kirche unterwegs. Als er auf Höhe eines Hotels zurücksetzte, kollidierte er mit der Fußgängerin. Der Autofahrer leistete daraufhin sofort Erste Hilfe und alarmierte die Rettung. (TT.com)