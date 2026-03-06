Kocher stand Rede und Antwort
Nationalbankchef in Innsbruck: Bargeld bleibt, digitaler Euro kommt
Rund 200 Menschen waren in der Wirtschaftskammer in Innsbruck zu Gast und beteiligten sich rege an Abstimmungen und Diskussionen.
© Rita Falk
Vom Bargeld zum digitalen Euro bis zum aktuellen Weltgeschehen: Martin Kocher, Gouverneur der Österreichischen Nationalbank, stellte sich in Innsbruck den Fragen zahlreicher interessierter Bürgerinnen und Bürger. Und konnte beruhigen: Das Bargeld bleibt, auch wenn der digitale Zwilling kommt.