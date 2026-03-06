Gespräche laufen weiter

Noch kein Konsens: Stadt Innsbruck will bei Cineplexx-Areal das Steuer in der Hand behalten

Ein Kino ist beim geplanten Neubau am Areal kein Thema mehr. Der Eigentümer plant unter anderem ein Hotel und Wohnungen.
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Abriss und Neubau mit 4-Sterne-Hotel, Wohnungen und mehr: Das plant der Eigentümer jenes Areals, an dem sich aktuell das Innsbrucker Cineplexx-Kino befindet. Noch ist man sich mit der Stadtpolitik aber nicht einig. Um eine geordnete Entwicklung im öffentlichen Interesse sicherzustellen, hat der Gemeinderat nun eine Widmungsänderung beschlossen.

