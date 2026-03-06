Noch kein Konsens: Stadt Innsbruck will bei Cineplexx-Areal das Steuer in der Hand behalten

Abriss und Neubau mit 4-Sterne-Hotel, Wohnungen und mehr: Das plant der Eigentümer jenes Areals, an dem sich aktuell das Innsbrucker Cineplexx-Kino befindet. Noch ist man sich mit der Stadtpolitik aber nicht einig. Um eine geordnete Entwicklung im öffentlichen Interesse sicherzustellen, hat der Gemeinderat nun eine Widmungsänderung beschlossen.