Löscheinsatz in Schwazer Wohnung: Essen am Herd verbrannt, Bewohner schlief

Schwaz – Eine Pfanne mit angebrannten Speisen hat am Freitagnachmittag einen Feuerwehreinsatz in Schwaz ausgelöst. Laut Polizei bemerkte eine Passantin kurz nach 16 Uhr, dass dichter Rauch aus einem Mehrparteinhaus aufstieg. Außerdem war aus dem zweiten Stock das Signal eines Rauchmelders zu hören. Die Passantin wählte den Notruf.

Ein in der Nähe wohnhafter Feuerwehrmann betrat als Erster die unversperrte, verrauchte Wohnung und entdeckte die Pfanne auf der heißen Herdplatte. Nachdem er den Herd abgestellt hatte, musste der 36-Jährige wegen der Rauchgase die Wohnung wieder verlassen.