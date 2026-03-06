Streit in St. Anton eskalierte: Angreifer schlug 31-Jährigem Bierglas ins Gesicht

Ein Streit zwischen zwei Engländern endete für einen der Beteiligten in der Klinik Innsbruck. Ein 23-Jähriger und ein 31-Jähriger gerieten sich Donnerstagabend in einem Lokal in St. Anton am Arlberg in die Haare. Dabei schlug der Jüngere dem Älteren ein Bierglas ins Gesicht. Die Folge waren Schnittwunden in der linken Gesichtshälfte.