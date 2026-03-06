Schwer verletzt
Streit in St. Anton eskalierte: Angreifer schlug 31-Jährigem Bierglas ins Gesicht
Zu einer schweren Körperverletzung kam es Donnerstagabend in St. Anton. Ein 31-Jähriger erlitt dabei Schnittwunden im Gesicht.
Ein Streit zwischen zwei Engländern endete für einen der Beteiligten in der Klinik Innsbruck. Ein 23-Jähriger und ein 31-Jähriger gerieten sich Donnerstagabend in einem Lokal in St. Anton am Arlberg in die Haare. Dabei schlug der Jüngere dem Älteren ein Bierglas ins Gesicht. Die Folge waren Schnittwunden in der linken Gesichtshälfte.
Sicherheitskräfte hielten den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er wurde festgenommen und zeigte sich geständig. Der 31-Jährige wurde schwer verletzt zunächst ins Krankenhaus Zams und anschließend in die Klinik Innsbruck gebracht. (TT.com)