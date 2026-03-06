Trump kündigt massive Angriffe auf den Iran an

US-Präsident Donald Trump verschärft seine Drohungen gegen die Führung in Teheran. "Heute wird der Iran sehr hart getroffen werden", schrieb Trump am Samstag auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social. Es würden nun Gebiete und Gruppen für "völlige Zerstörung und sicheren Tod" in Betracht gezogen, die bisher nicht als Ziele galten.