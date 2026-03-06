Außenpolitik andere Staaten
Trump kündigt massive Angriffe auf den Iran an
US-Präsident Donald Trump verschärft seine Drohungen gegen die Führung in Teheran. "Heute wird der Iran sehr hart getroffen werden", schrieb Trump am Samstag auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social. Es würden nun Gebiete und Gruppen für "völlige Zerstörung und sicheren Tod" in Betracht gezogen, die bisher nicht als Ziele galten.
Zugleich erklärte Trump, der Iran habe wegen der unerbittlichen Angriffe der USA und Israels vor seinen Nachbarn kapituliert und sich bei ihnen entschuldigt. Das Land sei nun der "Verlierer des Nahen Ostens". Der US-Präsident hatte den Iran am Freitag zur "bedingungslosen Kapitulation" aufgerufen.