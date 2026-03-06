Teheran von heftigen Explosionen erschüttert

Die iranische Hauptstadt Teheran ist Samstagabend erneut von heftigen Explosionen erschüttert worden. Ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP sah einen Feuerball und Rauch über dem Süden von Teheran. Iranische Medien berichteten ebenfalls von Explosionen, außerdem war die Luftabwehr im Einsatz. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump seine Drohungen gegen die Mullahs verschärft und dem Iran mit der "vollständigen Zerstörung" und dem "sicheren Tod" gedroht.

Außerdem wurden Samstagabend über der US-Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad nach Angaben aus Sicherheitskreisen mehrere Raketen abgefangen. "Vier Raketen wurden in Richtung der Botschaft abgefeuert", sagte ein Sicherheitsbeamter der Nachrichtenagentur AFP. Drei von ihnen seien abgefangen worden. Die vierte Rakete sei auf dem Luftwaffenstützpunkt der Botschaft eingeschlagen.

Der Raketenangriff wurde von zwei weiteren Sicherheitsbeamten bestätigt, wobei einer von ihnen angab, dass alle vier Raketen von der Luftabwehr abgeschossen worden seien. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP hatten zuvor von mehreren lauten Explosionen in Bagdad berichtet. Ein Augenzeuge sagte, er habe nahe der Grünen Zone, wo sich die US-Botschaft befindet, Luftabwehraktivität gesehen. In der Nähe des Flughafens von Bagdad wurden seit Beginn des Iran-Kriegs vor einer Woche wiederholt Drohnen abgefangen.

Auch in Erbil, der Hauptstadt der autonomen Kurdenregion im Irak, hörte ein AFP-Journalist eine Drohne und dann mindestens drei laute Detonationen. In der Stadt befindet sich ein großer US-Konsulatskomplex.

In Dubai wurde am Samstag ein Mann nach Behördenangaben durch Trümmer eines von der Luftabwehr abgefangenen Geschosses getötet. Die Trümmer seien auf ein Fahrzeug gefallen, dabei sei der Fahrer ums Leben gekommen, teilten die Behörden mit. Der Mann stammte den Angaben zufolge aus einem asiatischen Land.