Blauhelmsoldaten im Libanon von Raketen getroffen

Infolge der Kämpfe im Libanon zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz sind drei Soldaten der UN-Beobachtermission UNIFIL in ihrem Stützpunkt verletzt worden. Ein Schwerverletzter wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus in der libanesischen Hauptstadt Beirut gebracht, die beiden anderen Verletzten werden in einer UNIFIL-Einrichtung behandelt, so die Mission der Vereinten Nationen. Ein Brand auf dem Stützpunkt im Südwesten des Libanons sei gelöscht worden.

Das Hauptquartier des ghanesischen Friedensbataillons der UNIFIL war am Freitag von Raketenangriffen getroffen worden. Ein Sprecher des österreichischen Bundesheeres bestätigte den Angriff. Österreichische Soldaten seien nicht betroffen, sagte Oberst Michael Bauer auf APA-Anfrage.

Neben den beiden schwer verletzten Soldaten habe ein weiterer Soldat einen schweren Schock erlitten, hieß es in der Erklärung Ghanas weiter. Der Stützpunkt in der Stadt Kawsah wurde demnach mit zwei Raketen beschossen. Ein Gebäude auf dem Stützpunkt brannte vollständig nieder. Das Außenministerium in Accra protestierte bei der UNO-Zentrale in New York gegen den Vorfall.

Der libanesische Präsident Joseph Aoun machte Israel für den Angriff verantwortlich. Der französische Präsident Emmanuel Macron verurteilte den "unverzeihlichen Angriff" auf die UNO-Friedenstruppe. Frankreich setze sich gemeinsam mit seinen Partnern dafür ein, ein Übergreifen des Konflikts in der Region zu verhindern, schrieb er im Onlinedienst X. Das israelische Militär teilte mit, die Angelegenheit zu prüfen.

Die Hisbollah-Miliz hatte am Montag als Reaktion auf die Tötung des iranischen obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei begonnen, Raketen auf Ziele in Israel zu feuern. Israel reagiert seitdem mit umfangreichen Luftangriffen in mehreren Teilen des Libanon. Zehntausende Menschen wurden zur Flucht aufgerufen. Im Zuge der jüngsten Eskalation zwischen Israel und der Hisbollah starben im Libanon nach Behördenangaben mehr als 200 Menschen.

Am Freitag hatte es bei landesweiten israelischen Angriffen im Libanon auf Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz nach libanesischen Angaben erneut mehrere Todesopfer gegeben.

176 Angehörige des österreichischen Bundesheers sind laut Verteidigungsministerium im Rahmen der UNO-Friedensmission im Süden des Libanon (UNIFIL) stationiert. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hatte am Mittwoch nach einem Telefonat mit dem Kommandanten des österreichischen Kontingents, Major Markus Wappel, versichert, dass die Truppe vor Ort wohlauf sei. Derzeit bestehe keine Gefahr für die Soldaten. Ihre Lage sei unverändert, hatte es am Donnerstag aus dem Verteidigungsministerium geheißen.