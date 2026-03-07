Babler wirbt für sich mit Ruf nach Geschlossenheit

Vizekanzler Andreas Babler hat beim SPÖ-Parteitag mit einem Ruf nach Geschlossenheit für seine Wiederwahl geworben. In seinem gut einstündigen Referat gestand er auch eigene Fehler ein. Er lade alle ein, "die Fehler, die wir kollektiv gemacht haben", nicht zu wiederholen. Inhaltlich bekannte sich der SPÖ-Chef unter anderem zu Vermögenssteuern und kündigte an, der FPÖ das Migrationsthema "wegnehmen" zu wollen.

Der Parteitag in der Wiener Messe steht ganz im Zeichen der Wiederwahl Bablers. Zu verteidigen hat er ein Ergebnis von 88,8 Prozent, das er vor 2,5 Jahren in Graz erzielt hatte. Die Wahl - auch der anderen Präsidiums- und Vorstandsmitglieder - ist für Mittag angesetzt, das Ergebnis soll zwischen 14 und 15 Uhr verkündet werden. 607 Delegierte sind anwesend, dazu 1.059 Gäste.

Für den Einzug hatte der Parteivorsitzende, dem nach dem Verzicht von Altkanzler Christian Kern ein Duell erspart blieb, einen Song von Survivor, den "Rocky IV"-Klassiker "Burning Heart", gewählt. Begleitet wurde Babler beim Einzug von seinem Regierungsteam. Davor hatte er sich schon vor dem offiziellen Beginn lange unter die Delegierten gemischt, unzählige Hände geschüttelt und sich für Selfies zur Verfügung gestellt.

In seiner Rede ging es Babler später gewohnt lautstark an. Der gespannte Bogen war weit. Zu Beginn verurteilte er deutlich den US-israelischen Angriff auf den Iran als Verstoß gegen das Völkerrecht und rief zur Deeskalation auf. Kurz wechselte der SPÖ-Chef gar ins Englische, um Linken in den USA wie auch in Ungarn der Solidarität der Sozialdemokraten zu versichern.

US-Präsident Donald Trump schilderte Babler auch als Vorbild der Freiheitlichen und meinte in Richtung FPÖ-Chef Herbert Kickl: "Wir brauchen keinen Trump auf österreichisch." Den Freiheitlichen entgegenstellen will sich Babler auch in der Migrationspolitik: "Wir nehmen ihnen das Thema weg." Es sei für die SPÖ Zeit, hier in die Offensive zu gehen. Gemäß dem Motto des Parteitags "Ordnen statt Spalten" richte man sich dabei aus.

Nicht zu kurz kam auch die Würdigung von Erfolgen in der Regierung, etwa der Bankenabgabe. Doch Babler machte klar, dass ihm das noch nicht genug ist. In Sachen Vermögenssteuer meinte der Vorsitzende: "Diese Debatte ist nicht beendet." Auch werde man dafür sorgen, dass sich im Energiesektor durch die Eskalation am Golf niemand ein Körberlgeld holen könne. Für die SPÖ gehe es grundsätzlich darum, Ungleichheiten zu reduzieren: "Leistung, Aufstieg, Sicherheit muss wieder gelten."

"Nachdenklich" macht Babler, dass seine Partei in Umfragen nicht dort ist, "wo wir gerne wären". Er müsse ehrlich sagen, dass dies nur zum Teil an der negativen Grundstimmung gegenüber Regierenden liege: "Es liegt auch an uns selbst", habe man doch manchmal ein öffentliches Schauspiel präsentiert: "Das war nicht sehr gescheit von uns." Dabei hätten alle Fehler gemacht, auch er: "Niemand, der führt, ist fehlerfrei." Doch nun gehe es darum, gestärkt aus dem Parteitag heraus zu gehen. Da gehe es nicht nur um ihn oder das Regierungsteam: "Kommen wir zu unserer alten Stärke zurück, Geschlossenheit, Entschlossenheit".

Vor Babler hatte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig als Gastgeber einleitende Worte gesprochen: Der Stadtchef lobte die Regierungsarbeit der SPÖ. Der Entschluss seiner Partei, Teil der Regierung zu sein, sei richtig gewesen - schließlich sei die Alternative eine Koalition unter einem FPÖ-Kanzler.