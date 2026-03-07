Medien: Russland liefert Iran Infos über US-Militär

Russland liefert dem Iran Medienberichten zufolge Informationen über US-Streitkräfte und mögliche Ziele im Nahen Osten. Dabei versorge der Kreml Teheran mit Standortangaben und Bewegungsdaten von amerikanischen Truppen, Schiffen und Flugzeugen, meldeten der US-Sender CNN und die "Washington Post". Das Weiße Haus spielte die Angaben am Freitag als wenig bedeutsam herunter. Kremlchef Wladimir Putin sprach indes Irans Präsidenten Masoud Pezeshkian die Solidarität Moskaus aus.

"Es scheint sich um eine ziemlich umfassende Maßnahme zu handeln", zitierte die "Washington Post" eine von mehreren befragten Personen, die mit US-Geheimdienstberichten vertraut seien. CNN zufolge sind die meisten weitergegebenen Informationen Bilder, die mit modernen Satelliten Moskaus angefertigt wurden.

Darauf angesprochen, sagte Verteidigungsminister Pete Hegseth dem Sender CBS News, dass die USA alles beobachteten. "Wir verfügen über die besten Geheimdienstinformationen der Welt", betonte er. Sie wüssten, was vor sich gehe und US-Präsident Donald Trump wisse, wie man diese Risiken mindere. Er wisse, wer mit wem spreche - "und alles, was nicht passieren sollte, sei es öffentlich oder hinter den Kulissen, wird konfrontiert und entschieden angegangen", sagte Hegseth. Auch Trump selbst wurde bei einer Veranstaltung im Weißen Haus auf die Berichte angesprochen. Witzelnd sprach er zunächst von einem vergleichsweise einfachen Problem - und bügelte die Frage kurz darauf ab.

Russland ist offiziell nicht am Krieg beteiligt. Zwar hilft Moskau Teheran mit Waffen, ein militärischer Beistand ist dagegen nicht vorgesehen. Angesichts des Angriffskriegs gegen die Ukraine sind die russischen Kapazitäten - auch bei der Waffenproduktion - ohnehin stark ausgelastet. Zugleich will sich Kremlchef Wladimir Putin die für Moskau ebenfalls wichtigen Beziehungen im Nahen Osten zu Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht verderben.

Der Konflikt bringt Russland wirtschaftliche Vorteile. Die Nachfrage nach russischem Öl und Gas ist deutlich gestiegen. Dies stärkt die durch Sanktionen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg belasteten Exporte. Die USA versorgen ihrerseits die Ukraine während des Krieges mit Russland mit Geheimdienstinformationen.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, sagte in Washington, auch wenn die Russen Informationen weitergäben, mache das mit Blick auf den Krieg keinen Unterschied. Die US-Streitkräfte hätten den Iran bereits erheblich geschwächt, etwa im Bereich der Marine.

"Wir erreichen die militärischen Ziele dieser Operation, und das wird so weitergehen", fügte Leavitt hinzu. Die "Washington Post" hatte berichtet, Russland habe dem Iran die Positionen von US-Militäranlagen übermittelt, darunter Schiffe und Flugzeuge. Das Blatt berief sich auf mit Geheimdiensterkenntnissen vertraute Quellen.

Am Sonntag waren bei einem Drohnenangriff auf einen US-Stützpunkt in Kuwait sechs US-Soldaten getötet worden. US-Präsident Donald Trump nimmt am Samstag an der Überführung der sterblichen Überreste der fünf Soldaten und einer Soldatin teil. Die Militärzeremonie findet auf einem Luftwaffenstützpunkt in Dover im US-Bundesstaat Delaware statt.

Trump steht dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nahe. Er hatte den Kremlchef im vergangenen August in Alaska auf einem roten Teppich empfangen. Im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ergriff Trump wiederholt Putins Partei.

Kremlchef Wladimir Putin aicherte seinem Kollegen in Teheran, Masoud Pezeshkian, unterdessen Russlands Solidarität zu. Putin habe bei dem Telefonat "nochmals sein tiefes Beileid ausgesprochen wegen der Ermordung des Obersten Führers der Islamischen Republik, Ayatollah Ali Khamenei, seiner Familienmitglieder und der Vertreter der militärisch-politischen Führung des Landes sowie der vielen Opfer in der Zivilbevölkerung infolge der israelisch-amerikanischen Aggression gegen den Iran", teilte der Pressedienst des Kremls mit. ́

Putin habe sich für eine schnelle Beendigung der Kampfhandlungen im Nahen Osten ausgesprochen und Pezeshkan über seine Telefonate mit den arabischen Staatschefs der Golfregion informiert, heißt es. Pezeshkian wiederum habe sich für die russische Solidarität bedankt.