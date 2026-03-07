Niedrige Abflüsse und Grundwasserstände in Österreich

Der vergangene Winter war in Österreich insgesamt zu mild und zu trocken, zeigen aktuelle Auswertungen des Landwirtschafts- und Umweltministeriums (BMLUK) am Samstag. Überdurchschnittliche Temperaturen, ein Niederschlagsdefizit sowie geringe Schneemengen hatten starken Einfluss auf die hydrologische Situation der vergangenen Monate. Besonders die Monate Dezember und Jänner waren deutlich zu trocken, erst der Februar brachte ergiebige Niederschläge.

Im Durchschnitt lag die Lufttemperatur der Wintermonate Dezember bis Februar um rund plus 1,3 Grad Celsius über dem klimatologischen Mittel der Periode 1991 bis 2020, während österreichweit etwa 22 Prozent weniger Niederschlag als im langjährigen Durchschnitt fiel. Die Schneemengen lagen laut Ministerium über nahezu alle Höhenstufen hinweg unter dem langjährigen Mittel. Damit würde im Verlauf des Winters nur ein eingeschränkter saisonaler Schneespeicher zur Verfügung stehen. "Dieser ist ein wichtiger Faktor für die Grundwasserneubildung im Frühjahr. Hydrologisch spiegelte sich die trockene Witterung in überwiegend niedrigen Abflüssen der Fließgewässer und unterdurchschnittlichen Grundwasserständen wider", wurde in dem Bericht beschrieben.

Besonders im Dezember und Jänner wiesen zeitweise rund 60 bis 70 Prozent der Messstellen niedrige oder sehr niedrige Abflüsse auf, rechnete das Ministerium vor. Auch die Grundwasserstände lagen zeitweise an rund 60 Prozent der Messstellen unter dem langjährigen Niveau.

Der Februar verlief deutlich milder als üblich und brachte gleichzeitig ergiebige Niederschläge. Österreichweit fielen rund 40 Prozent mehr Niederschlag als im langjährigen Monatsmittel. In Kombination mit einsetzender Schneeschmelze führte dies regional zu erhöhten Abflüssen. Vereinzelt wurden Abflussspitzen bis zum Niveau eines einjährlichen Hochwassers (HQ1) beobachtet. Auch die Grundwassersituation entspannte sich zum Monatsende etwas. Der Anteil der Messstellen mit niedrigen Niveaus ging Ende Februar auf etwa 35 Prozent zurück, so das Ministerium.

"Die Entwicklung dieses Winters zeigt, wie sensibel unser Wasserhaushalt auf Temperatur- und Niederschlagsveränderungen reagiert. Umso wichtiger ist es, unsere Wasserressourcen laufend zu beobachten und Trends frühzeitig zu erkennen, damit Österreich auch in Zukunft über ausreichend und qualitativ hochwertiges Wasser verfügt", sagte Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP). "Deshalb investieren wir kontinuierlich in den langfristigen Schutz unserer wertvollen Wasserressourcen."