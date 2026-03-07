Wilder Abflug in die Bande: Verstappen schied im Qualifying früh aus

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen erlebte eine riesige Enttäuschung in Australien. Der Niederländer schied mit seinem Red Bull nach einem Dreher schon in der ersten Qualifikationsrunde zum Grand Prix in Melbourne aus. „Der Wagen blockierte auf der Hinterachse“, funkte Verstappen, nachdem er sich ausgangs der Start-Ziel-Geraden in der ersten Kurve mit seinem Wagen völlig überraschend ins Kiesbett gedreht hatte und in der Bande landete. „Fantastisch“, schob er sarkastisch hinterher.