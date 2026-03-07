Oligarchin hat sich aus Tirol verabschiedet, aber sie behält ihre Millionen-Villa in Aurach

Es war einer der umstrittensten Immobilien-Deals in Tirol: Über den Umweg einer Schenkung erhielt die ehemalige russische Oligarchin Jelena Baturina, die jetzt einen zypriotischen EU-Pass besitzt, 2015 ein mondänes Anwesen in Aurach. Das darf sie weiter behalten, wie jetzt eine Prüfung ergeben hat.