Umstrittener Immobilien-Deal
Oligarchin hat sich aus Tirol verabschiedet, aber sie behält ihre Millionen-Villa in Aurach
Die Oligarchin Baturina krallte sich 2015 durch eine Schenkung die Villa in Aurach, die sie 2011 als Russin nicht kaufen durfte.
© Harald Angerer
Es war einer der umstrittensten Immobilien-Deals in Tirol: Über den Umweg einer Schenkung erhielt die ehemalige russische Oligarchin Jelena Baturina, die jetzt einen zypriotischen EU-Pass besitzt, 2015 ein mondänes Anwesen in Aurach. Das darf sie weiter behalten, wie jetzt eine Prüfung ergeben hat.