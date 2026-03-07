Bitteres Saison-Aus für Riesentorlauf-Spezialistin: „Versuche noch, es zu verarbeiten“

Das ist bitter! Maryna Gasienica Daniel muss ihre Saison vorzeitig beenden. Wie die 32-jährige Polin mitteilte, zog sie sich beim Super-G in Soldeu vergangene Woche eine schwere Kreuzbandverletzung zu.

„Ich versuche immer noch, es zu verarbeiten und zu akzeptieren“, schrieb Gasienca Daniel auf Instagram. Die Riesentorlauf-Spezialistin, die bei Olympia mit Platz sieben aufzeigte und im Weltcup Stammgast in den Top Ten ist, werde „die neue Herausforderung annehmen“.

Aufmunternde Worte kamen von ihren Kolleginnen aus dem Ski-Zirkus. Paula Moltzan (USA) und Zrinka Ljutic (CRO) schickten ebenso Genesungswünsche wie die ebenfalls schwer am Knie verletzte Tirolerin Ricarda Haaser. (TT.com)