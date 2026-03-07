- Überblick
Kommentar
Der Weltfrauentag ist kein Werbegag
Kommentarvon Hannah Purner
Am Weltfrauentag werden Frauen vielerorts mit Blumen, Rabatt-Aktionen und Gratis-Sekt gefeiert. Doch wer Frauen wirklich unterstützen will, muss woanders ansetzen.
