Unbekannte nahmen Kredit in seinem Namen auf: Tiroler wurde Opfer von Identitätsbetrug

Ein 39-Jähriger kaufte im Jänner online Aktien. Zwei Monate später lief plötzlich ein hoher Kredit auf seinen Namen. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang.

Kitzbühel – Ein 39-Jähriger ist wohl in Zusammenhang mit einem Aktienkauf im Netz Opfer eines Identitätsbetrugs geworden. Wie die Polizei am Samstag berichtet, kaufte der Mann aus dem Bezirk Kitzbühel Anfang Jänner über das Internetportal eines internationalen Investmentunternehmens Aktien im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrags. Dabei musste er laut eigenen Angaben einen Identitätsnachweis erbringen.

Anfan März – rund zwei Monate später – wurde der 39-Jährige mehrfach telefonisch von einem vermeintlichen Berater dieses Unternehmens kontaktiert. Es wurde über lohnende Invstitionen und die Möglichkeit der Abwicklung über ein Kreditgeschäft gesprochen, allerdings ohne Ergebnis.

Kredit aufgenommen

Wenige Tage später folgte dann das böse Erwachen: Der 39-Jährige wurde von einem Angestellten seiner Hausbank darüber informiert, dass auf seinen Namen plötzlich ein Kredit läuft – die Polizei spricht von einem „sehr hohen fünstelligen Betrag“. Er dürfte Opfer eines Identitätsbetrugs geworden sein.