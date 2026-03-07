Online-Experiment
Studie von Innsbrucker Wissenschafterin: „Gendern in Sprache ändert Verhalten nicht“
Das Gender-Sternchen *, das alle Geschlechter in Texten sichtbar macht, sorgt für hitzige Gemüter. Toleranter für die Positionen untereinander macht es offenbar aber nicht.
Die Innsbrucker Wirtschaftswissenschafterin Helena Fornwagner forscht derzeit an der Universität Exeter. In einem Experiment zeigten sie und ihr Team auf, dass gendergerechte Sprache, also die sprachliche Differenzierung von Mann, Frau und anderen Geschlechtern, keine Auswirkungen auf das menschliche Verhalten am Arbeitsplatz hat.