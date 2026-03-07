Publikumsmagnet in Innsbruck

Vom Grillwettbewerb bis zu Gesundheitsthemen: Das bringt die Tiroler Frühjahrsmesse

Christoph Heuschneider, Fabian Tabelander, Peter Seiwald, Harald Nössig, Sebiye Cara, Stefan Kleinlercher (v.l.) blicken zuversichtlich auf die Tiroler Frühjahrsmesse 2026.
© Congress Messe Innsbruck

Von 12. bis 15. März geht in Innsbruck wieder die Tiroler Frühjahrsmesse über die Bühne. Interessierte können sich Autos anschauen, Inspirationen für den eigenen Garten holen oder sich mit Gesundheitsthemen auseinandersetzen.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561