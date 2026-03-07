Publikumsmagnet in Innsbruck
Vom Grillwettbewerb bis zu Gesundheitsthemen: Das bringt die Tiroler Frühjahrsmesse
Christoph Heuschneider, Fabian Tabelander, Peter Seiwald, Harald Nössig, Sebiye Cara, Stefan Kleinlercher (v.l.) blicken zuversichtlich auf die Tiroler Frühjahrsmesse 2026.
© Congress Messe Innsbruck
Von 12. bis 15. März geht in Innsbruck wieder die Tiroler Frühjahrsmesse über die Bühne. Interessierte können sich Autos anschauen, Inspirationen für den eigenen Garten holen oder sich mit Gesundheitsthemen auseinandersetzen.