Zwei Skifahrer bei Kollision in Ischgl verletzt: Beteiligter in Innsbrucker Klinik geflogen

Ischgl – Im Skigebiet Silvretta Arena in Ischgl sind am Samstag zwei Skifahrer schwer zusammengestoßen. Zu der Kollision zwischen dem 47-Jährigen und dem 53-Jährigen kam es gegen 13 Uhr auf einer blau markierten Piste unterhalb der Ausfahrt des Funparks.

Beide Beteiligten wurden dabei verletzt – wie schwer, ist nicht bekannt. Der Jüngere wurde erst mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen, von wo aus er in die Innsbrucker Klinik überstellt werden musste. Der 53-Jährige wurde zunächst zu einem Arzt im Ort gebracht und anschließend ins Zammer Krankenhaus eingeliefert.