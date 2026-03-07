Polizei sucht ZeugInnen
Zwei Skifahrer bei Kollision in Ischgl verletzt: Beteiligter in Innsbrucker Klinik geflogen
Ischgl – Im Skigebiet Silvretta Arena in Ischgl sind am Samstag zwei Skifahrer schwer zusammengestoßen. Zu der Kollision zwischen dem 47-Jährigen und dem 53-Jährigen kam es gegen 13 Uhr auf einer blau markierten Piste unterhalb der Ausfahrt des Funparks.
Beide Beteiligten wurden dabei verletzt – wie schwer, ist nicht bekannt. Der Jüngere wurde erst mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen, von wo aus er in die Innsbrucker Klinik überstellt werden musste. Der 53-Jährige wurde zunächst zu einem Arzt im Ort gebracht und anschließend ins Zammer Krankenhaus eingeliefert.
Die Polizei bittet Personen, die Auskunft zum Unfall geben können, sich mit der Polizeiinspektion Ischgl (Tel. 059133-7142) in Verbindung zu setzen. (TT.com)