Umfrage an Tankstellen

„Werden als Konsumenten verarscht“: Das denken die Menschen in Tirol über die Spritpreise

Friedrich Fercher aus Rinn ärgert vor allem, dass bereits jetzt die Spritpreise gestiegen sind, obwohl das Rohöl noch aus Lagerbeständen vor Beginn des Krieges im Nahen Osten stammt.
© Axel Springer
Brigitte WarenskiClemens Markart

Von Brigitte Warenski, Clemens Markart

An den Zapfsäulen macht sich wegen der rapide gestiegenen Spritpreise Ärger breit. Kritisiert wird vor allem, dass Benzin und Diesel schon jetzt teuer sind, obwohl der Sprit aus Rohöl-Lagerbeständen vor Beginn des Krieges im Nahen Osten gewonnen wurde. Dass die Preise mit Steuersenkungen abgefangen werden, glaubt niemand.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561